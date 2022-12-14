Агата Муцениеце в алом нижнем белье взбудоражила фанатов: «бугры страсти» во всей красе

Агата Муцениеце для многих является звездой сериала «Закрытая школа». Однако она пополнила копилку новыми работами. Более того, актриса успела развестись с Павлом Прилучным. Теперь она живет в квартире с детьми. Артистка постоянно выходит в свет в женственных нарядах и даже хвастается букетами цветов от воздыхателей.
Примечательно, что Агата пока не торопится заводить новые отношения. Пока Прилучный обживается с новой женой Зепюр Брутян, его экс-избранница не перестает работать над фигурой. А 13 декабря она решила выложить пикантный кадр.
Муцениеце предстала в алом нижнем белье. Она засветила округлый бюст и свои соблазнительные формы.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Что-то активность упала. Ну рассказывайте тогда, какие планы на НГ? Ваша Снегурочка», – написала звезда.
Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие отметили, что в браке с Павлом она такие смелые фото не публиковала. «Горячо», «Агата, ты просто супер! Восхищаюсь тобой», «Фигурка роскошная», «Воу, какие бугры страсти», — написали подписчики.