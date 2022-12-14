Севастьянова в крохотных стрингах на тесемках блеснула сокровенным на пляже: утерла нос бывшему

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она смогла стать выдающейся художественной гимнасткой. И даже спустя время ей удается оставаться в форме. Своей растяжкой в этом году она хвасталась в шоу «Звезды в Африке». А вот теперь спортсменка улетела в Монако. Она сообщила, что рассталась с бойфрендом спустя 5 лет отношений.
Теперь Каролина все чаще наряжается в смелые платья. Она заверяет, что редко тренируется, но поклонники замечают, что у нее стройная фигура. На пляже гимнастка зачастую красуется в купальнике. На этот раз она решила ответить на вопросы фанатов.
Севастьянова показала свои фото в мини-бикини. На кадрах стринги на тесемках едва прикрыли зону бикини. Она решила пояснить, что с бойфрендом разошлась мирно.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники посчитали, что Каролина дразнит своего экс-бойфренда. На кадрах она не скрыла прелести фигуры. «Ох, как такую можно упустить», «У вас кукольная фигурка», «А так выглядеть законно?», «На изящных бедрах как эти трусики держаться?», «Ну со всех сторон идеальная», «Какие точеные изгибы», — стали писать в Сети.