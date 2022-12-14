Севастьянова в крохотных стрингах на тесемках блеснула сокровенным на пляже: утерла нос бывшему

Теперь Каролина все чаще наряжается в смелые платья. Она заверяет, что редко тренируется, но поклонники замечают, что у нее стройная фигура. На пляже гимнастка зачастую красуется в купальнике. На этот раз она решила ответить на вопросы фанатов.

Севастьянова показала свои фото в мини-бикини. На кадрах стринги на тесемках едва прикрыли зону бикини. Она решила пояснить, что с бойфрендом разошлась мирно.

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