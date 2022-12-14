«Вообще не узнать! Что случилось?»: Ляйсан Утяшева оголила «спелую» грудь на камеру, изумив публику

Ляйсан Утяшева уже давно завершила карьеру художественной гимнастки. Она ведет шоу «Новые танцы». Примечательно, что спортсменка всегда могла похвастаться точеной фигуркой, но потом поправилась и ее формы округлились. Спустя годы, родив двоих детей, она смогла похудеть. Примечательно, что у нее осталась пышная грудь.
Теперь Ляйсан часто наряжается. Порой ее образы такие броские, что могут свести с ума своей красотой. На этот раз телеведущая выложила видео со съемок, на котором красовалась в фиолетовом топе с глубоким декольте. Она обнажила свою грудь. Утяшева не стала скрывать ничего, даже ложбинку греха.
Поклонники были изумлены. Многие посчитали, что раньше у Ляйсан не было таких форм. «Откуда такие булки в районе декольте появились?», «Вообще не узнать! Что случилось?», «Вульгарная женщина. А была такой скромной раньше», «Хорошо, что кнопочки прикрыть ткани хватило», — стали писать в Сети подписчики.
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