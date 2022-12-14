«Вообще не узнать! Что случилось?»: Ляйсан Утяшева оголила «спелую» грудь на камеру, изумив публику

Теперь Ляйсан часто наряжается. Порой ее образы такие броские, что могут свести с ума своей красотой. На этот раз телеведущая выложила видео со съемок, на котором красовалась в фиолетовом топе с глубоким декольте. Она обнажила свою грудь. Утяшева не стала скрывать ничего, даже ложбинку греха.