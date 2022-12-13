Семейный вечер в ресторане: Арзамасова прильнула к плечу Авербуха, а моложавая теща фигуриста понянчила внука

Лиза Арзамасова является одной из самых известных актрис. Недавно она похвасталась, что продолжение сериала «Папины дочки» все же выйдет на экраны. А пока артистка учит сценарий, участвует в «Ледниковом периоде» и появляется на сцене театра. Недавно ей доверили сыграть Золушку.
Во всем ее поддерживает муж Илья Авербух. Он пришел на премьеру спектакля с сыном Львом. Арзамасова даже взяла кроху на руки, когда вышла на поклон. А 12 декабря после очередного спектакля пара устроила семейный ужин.
За столом собрались не только они, но и мама актрисы Юлия, друзья и родные. Лиза прильнула к мужу, наслаждаясь вечером. Она также успела покорить Льва. А потом годовалый мальчик сидел рядом с моложавой бабушкой.
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Арзамасова выложила трогательные кадры в Сеть. Она пришла в восторг от изысканных блюд. А вот поклонники осыпали комплиментами ее маму. Многие поразились тому, как актриса на нее похожа. Порцию теплых слов фанаты адресовали и Льву, который продолжает быстро расти. «Вот это ужин», «Счастливый маленький принц», «Как Илья расслаблен в кругу родни», — стали писать в Сети.
Илья Авербух, Лиза Арзамасова с мамой и сыном. Фото: соцсети звезды