Семейный вечер в ресторане: Арзамасова прильнула к плечу Авербуха, а моложавая теща фигуриста понянчила внука

Во всем ее поддерживает муж Илья Авербух. Он пришел на премьеру спектакля с сыном Львом. Арзамасова даже взяла кроху на руки, когда вышла на поклон. А 12 декабря после очередного спектакля пара устроила семейный ужин.

За столом собрались не только они, но и мама актрисы Юлия, друзья и родные. Лиза прильнула к мужу, наслаждаясь вечером. Она также успела покорить Льва. А потом годовалый мальчик сидел рядом с моложавой бабушкой.

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