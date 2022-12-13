«Трусики показала всем?»: Подольская в мерцающем платье задрала ногу, сверкнув прелестями на публике

Наталья Подольская продолжает выступать на сцене. В декабре у певицы особенно много съемок. Недавно она щегольнула на «Золотом граммофоне» в коротком платье. Артистка не перестает удивлять фанатов, так как в 40 лет обладает точеной фигурой. Примечательно, что ее младшему сыну Ивану только недавно исполнилось два года.
На этот раз Наталья приняла участие в фотосессии. Она примерила несколько роскошных нарядов. Особенно сильно певице приглянулось силуэтное платье изумрудного цвета с эффектом мерцания. Она подчеркнула каждый изгиб фигуры. Артистка решила позировать на скамейке, задрав ноги. Она засветила изящные бедра и даже нижнее белье.
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Поклонники были ошеломлены. Многие не ожидали, что жена Владимира Преснякова будет позировать в такой позе. Однако сама Наталья признавалась, что она совсем не паинька. «Огонь», «Вот это наряд! Ваш цвет и фасон», «Зачем ноги задирать? Все же видно», «Ой, слишком смело вышло», «Трусики показала всем?» — стали писать пользователи Сети.