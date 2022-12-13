«Трусики показала всем?»: Подольская в мерцающем платье задрала ногу, сверкнув прелестями на публике

На этот раз Наталья приняла участие в фотосессии. Она примерила несколько роскошных нарядов. Особенно сильно певице приглянулось силуэтное платье изумрудного цвета с эффектом мерцания. Она подчеркнула каждый изгиб фигуры. Артистка решила позировать на скамейке, задрав ноги. Она засветила изящные бедра и даже нижнее белье.

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