«Левочка даже лаковые ботинки надел!»: Арзамасова с вилочки накормила годовалого сына Авербуха в ресторане

Лиза Арзамасова недавно обрадовала фанатов, так как готовится к съемкам в продолжении сериала «Папины дочки». Пока актриса только учит сценарий. При этом она успевает участвовать в «Ледниковом периоде», где демонстрирует женственность и грациозность. А декабрь начался с для артистки с премьеру сказки «Золушка» в театре.
На премьере ее поддержал Илья Авербух. Он пришел с крохой-сыном Львом. Арзамасова даже взяла наследника на руки, когда вышла на поклон. И теперь она почти каждый вечер выходит на сцену в сказочном образе.
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12 декабря после очередного спектакля Лиза отправилась в ресторан с семьей. Она решила поужинать с мамой Юлией, мужем и маленьким сыном. Примечательно, что мальчик был в джемпере, брюках и ботинках.
«Левочка даже лаковые ботинки надел!» – восхитилась звезда.
Потом Арзамасова стала кормить малыша с вилочки салатом, которы ей понравился. Рядом с актрисой сидел Авербух. Он нашел время, чтобы расслабиться в теплой обстановке.
«Очень уютное местечко! Очень вкусно», – заверила звезда кино.
Малыш почти весь вечер не покидал мамины руки. Поклонники восхитились нежными кадрами и отметили, что у супругов красивая семья.
Илья Авербух, Лиза Арзамасова с мамой и сыном. Фото: соцсети звезды