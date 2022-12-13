«Левочка даже лаковые ботинки надел!»: Арзамасова с вилочки накормила годовалого сына Авербуха в ресторане

На премьере ее поддержал Илья Авербух. Он пришел с крохой-сыном Львом. Арзамасова даже взяла наследника на руки, когда вышла на поклон. И теперь она почти каждый вечер выходит на сцену в сказочном образе.

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12 декабря после очередного спектакля Лиза отправилась в ресторан с семьей. Она решила поужинать с мамой Юлией, мужем и маленьким сыном. Примечательно, что мальчик был в джемпере, брюках и ботинках.