Виктория Боня без юбки блеснула сокровенным в Швейцарии: даже «срам» не прикрыла

На этот раз Боня решила показать не то, как готовит ее 10-летняя дочка. Она выложила смелое фото в Сеть. Телеведущая в одном свитере позировала на фоне гор в Санкт-Мориц. Она обнажила свои изящные бедра. После осеннего восхождения в горы Виктория постройнела. Она грациозно сидела у окна, не прикрыв «межножье».

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