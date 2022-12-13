Виктория Боня без юбки блеснула сокровенным в Швейцарии: даже «срам» не прикрыла

Виктория Боня уже давно стала знаменитой. Она не раз вела телевизионные шоу, посещала светские рауты и блистала на красных дорожках. А так как экс-участница «Дома-2» живет в Монако с дочкой Анджелиной, она делится с ней трогательными фото. Недавно звезда с наследницей приехала в Швейцарию.
На этот раз Боня решила показать не то, как готовит ее 10-летняя дочка. Она выложила смелое фото в Сеть. Телеведущая в одном свитере позировала на фоне гор в Санкт-Мориц. Она обнажила свои изящные бедра. После осеннего восхождения в горы Виктория постройнела. Она грациозно сидела у окна, не прикрыв «межножье».
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены. У многих кадр вызвал оторопь. Одним осыпали Боню комплиментами, а другие осудили звезду на смелый кадр.
«Юбку уже не носишь», «Хоть бы колени свела вместе», «Очень некультурно сидеть без штанишек», «Какие точеные ножки», «А с другого ракурса не покажешь?», «Повезло местным, видят вас без юбки», — стали писать пользователи Сети.