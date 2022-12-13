Изысканный стиль бохо-шик: Ирина Шейк в топе с перьями и сливочной юбке вышла на подиум на показе Jacquemus

На этот раз Ирина многих сразила. Она дефилировала под дождем из соломы. Модель предстала в топе из перьев с открытой спиной и юбке-футляре сливочного цвета. Она подчеркнула достоинства своей фигуры. В руках у Шейк была сумка-ведро из соломы. Лук завершили босоножки на тесемках. Звезда произвела фурор.

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