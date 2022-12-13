Изысканный стиль бохо-шик: Ирина Шейк в топе с перьями и сливочной юбке вышла на подиум на показе Jacquemus

Ирина Шейк уже давно покорила мировые подиумы. Она живет в Нью-Йорке, где порой появляется на вечеринках. Российская красавица растит дочку Лею и не перестает удивлять поклонников новыми образами. Недавно она блистала на красной дорожке в Лондоне. А теперь звезда приняла участие в показе Jacquemus.
На этот раз Ирина многих сразила. Она дефилировала под дождем из соломы. Модель предстала в топе из перьев с открытой спиной и юбке-футляре сливочного цвета. Она подчеркнула достоинства своей фигуры. В руках у Шейк была сумка-ведро из соломы. Лук завершили босоножки на тесемках. Звезда произвела фурор.
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Отметим, что наряд Ирины продемонстрировал один из главных трендов сезона – перья. Также добавим, что шоу было названа Le Raphia — поэтому рафии, из которой в южных широтах делают все на свете, было так много. Среди приглашенных гостей оказались такие звезды, как Софи Марсо и Памела Андерсон.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды