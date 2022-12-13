«Тася, ты же блогер!»: Пелагея засняла, как пятилетняя дочка самостоятельно наряжает дома елку

Недавно Пелагея всех удивила, когда показала новую прическу наследницы. А вот 12 декабря певица провела дома время за увлекательным занятием. Она наряжала елку вместе с дочкой. Таисия в лосинах и футболке взяла на себя выбор игрушек. Она даже дала советы подписчикам.

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