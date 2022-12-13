«Тася, ты же блогер!»: Пелагея засняла, как пятилетняя дочка самостоятельно наряжает дома елку

Пелагея уже много лет выступает на сцене со своей группой. Многие ее также знают, так как певица участвовала в шоу «Голос» в качестве члена жюри. В последнее время блондинка много гастролирует. Она на днях снялась в новогоднем Comedy Club. Но свободное время звезда посвящает своей дочке Таисии, рожденной от хоккеиста Ивана Телегина.
Недавно Пелагея всех удивила, когда показала новую прическу наследницы. А вот 12 декабря певица провела дома время за увлекательным занятием. Она наряжала елку вместе с дочкой. Таисия в лосинах и футболке взяла на себя выбор игрушек. Она даже дала советы подписчикам.
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«Сегодня вам покажу, как наряжать елку с семейной семьей! Если у вас ниток, то выбирайте игрушку с дыркой побольше! Это будет лучше восстанавливать вашу елку. Это будет лучшим абзацем в ее стебле. Ставьте лайки, если вам понравится! Смотрите!» – сказала кроха.
«Тася, ты же блогер!» – рассмеялась артистка.
Поклонники были очарованы дружной семьей. Многие отметили, что дочка Пелагеи очень выросла. Другие удивились ее подбору слов. К слову, также в комнате была собака, которую недавно певица подарила наследнице. Она старается радовать девочку. А в январе у Таси будет день рождения, который она часто празднует на море.
Таисия Телегина. Фото: соцсети звезды