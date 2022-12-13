«Друзья, прогулки»: Вера Брежнева в остромодных джинсах и свитере оверсайз предстала в Берлине

Однако Вера не перестает путешествовать. 12 декабря она приехала в Германию. Певица решила поделиться новыми кадрами. На прогулке блондинка отметилась в остромодных джинсах клеш и свитере оверсайз цвета омлета. Она была без макияжа, не скрывая природную красоту. А вот фигуру артистка скрыла.

«Друзья, прогулки, Берлин», – заявила звезда.

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