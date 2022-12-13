«Друзья, прогулки»: Вера Брежнева в остромодных джинсах и свитере оверсайз предстала в Берлине

Вера Брежнева является одной из самых известных исполнительниц в России. Однако в этом году певица покинула Москву и теперь предпочитает жить в Европе. У нее есть особняк в Италии, где блондинка обитает с мужем Константином Меладзе. Также она ездит в Польшу, где трудится в качестве волонтера. А на днях звезда дала концерт в Риге.
Однако Вера не перестает путешествовать. 12 декабря она приехала в Германию. Певица решила поделиться новыми кадрами. На прогулке блондинка отметилась в остромодных джинсах клеш и свитере оверсайз цвета омлета. Она была без макияжа, не скрывая природную красоту. А вот фигуру артистка скрыла.
«Друзья, прогулки, Берлин», – заявила звезда.
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Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды
Поклонники продолжают гадать, не находится ли Брежнева в интересном положении. Ранее она отметилась в платье свободного кроя, чем смутила фанатов. Обычно артистка не упускает шанса, подчеркнуть свою фигуру. Однако певица предпочитает не говорить о личной жизни и игнорирует слухи.