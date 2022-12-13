Подольская в белом платье с открытыми плечами засветила свои упругие «мячики»: красиво уложила в декольте

Наталья Подольская уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что следит за фигурой. В 40 лет певица продолжает выступать и часто появляется на телевизионных шоу. Она 12 декабря приняла участие в модной фотосессии. Артистка примерила несколько образов. Один из них оказался очень пикантным.
На этот раз Подольская предстала в белоснежном платье-футляре с открытыми плечами и ниспадающими рукавами-пенкой. Певица подчеркнула точеную фигурку. Она показала свои изящные щиколотки. При этом жена Владимира Преснякова близко подошла к камере, оголив часть округлого бюста.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая вы чертовка», «Декольте красивое», «Ой, прям два мячика», «Шикарное платье», «И это мама двоих детей», «Фигура заставляет завидовать», — стали писать подписчики.
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