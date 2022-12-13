Подольская в белом платье с открытыми плечами засветила свои упругие «мячики»: красиво уложила в декольте

Наталья Подольская уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что следит за фигурой. В 40 лет певица продолжает выступать и часто появляется на телевизионных шоу. Она 12 декабря приняла участие в модной фотосессии. Артистка примерила несколько образов. Один из них оказался очень пикантным.