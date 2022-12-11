Два чуда в пижамках: Кети Топурия засняла, как дочка и сын от разных браков вместе смотрят мультфильм

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В последнее время Кети часто находится на гастролях. Однако она успела дома нарядить елку. Певица наняла дизайнеров для этого. Теперь уютные вечера она проводит с детьми у камина. А 9 декабря артистка засняла дочку и сына, которые в пижамах смотрели мультик вместе. При этом они легки прямо на два журнальных столика.

Певица умилилась такой идиллии. Поклонники заметили, что сын Топурии подрос. Многие даже не сразу узнали его с короткой стрижкой.