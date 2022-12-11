Едва не оголила свой «орех»: Клава Кока в рваных джинсах не по размеру блеснула «аппетитками» на публике

Клава Кока уже больше 5 лет выступает на сцене. Она выпустила множество хитов и даже записала трек с Александром Реввой. И недавно артистка дала большой концерт на стадионе в Москве. Она восхитила публику своими образами. Блондинка не боится экспериментировать и подчеркивать свои достоинства.
Теперь у Клавы начались гастроли. Для каждого своего выступления она подбирает броский лук. На этот раз певица щегольнула в рваных джинсах с низкой посадкой и укороченной косухе цвета муссон. Она оголила свой мягкий животик, блеснув талией. При этом джинсы были такими широкими, что едва держались на ее бедрах.
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Поклонники были удивлены. Одни посчитали, что Клава постройнела, а другие раскритиковали ее за мешковатый наряд. «Ну что за прелесть», «Соблазнительный животик», «Что за мода? Джинсы спадают», «Визуально стала больше! Джинсы не твои», «Такая милашка, а джинсы спадают, потому что похудела! Ничего не понимаете», — стали писать в Сети подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды