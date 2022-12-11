Едва не оголила свой «орех»: Клава Кока в рваных джинсах не по размеру блеснула «аппетитками» на публике

Теперь у Клавы начались гастроли. Для каждого своего выступления она подбирает броский лук. На этот раз певица щегольнула в рваных джинсах с низкой посадкой и укороченной косухе цвета муссон. Она оголила свой мягкий животик, блеснув талией. При этом джинсы были такими широкими, что едва держались на ее бедрах.

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