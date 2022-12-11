«Всего за 5 евро, друзья! Как выгодно!»: Боня подловила свою 10-летнюю дочку-бизнесменку за готовкой на кухне

Раньше Анджелина забирала у мамы наряды и обувь. А на днях она присвоила ее планшет. Однако наследница светской львицы любит готовить. И недавно она баловала маму блинчиками с мясом. Однако девочка решила брать за это деньги. За блюдо она просит у родительницы 10 евро. А вот за мытье посуды меньше.

«Всего за 5 евро, друзья! Как выгодно!» – отметила Боня.

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