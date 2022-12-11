«Всего за 5 евро, друзья! Как выгодно!»: Боня подловила свою 10-летнюю дочку-бизнесменку за готовкой на кухне

Виктория Боняуже давно стала звездой. Она работает на телевидении, появляется на красных дорожках и занимается своим брендом косметики. Бывшая участница «Дома-2» живет в Монако. В этом году она уже представляла все своего возлюбленного, но даже имя его не раскрыла. А в соцсетях звезда все чаще показывает свою дочку, рожденную от миллионера Алекса Смерфита.
Раньше Анджелина забирала у мамы наряды и обувь. А на днях она присвоила ее планшет. Однако наследница светской львицы любит готовить. И недавно она баловала маму блинчиками с мясом. Однако девочка решила брать за это деньги. За блюдо она просит у родительницы 10 евро. А вот за мытье посуды меньше.
«Всего за 5 евро, друзья! Как выгодно!» – отметила Боня.
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На этот раз Виктория решила отправиться в путешествие с наследницей. Они остановились на вилле в Швейцарии. Телеведущая похвасталась видами в Санкт-Мориц. И снова ее дочка взяла на себя готовку. Она пожарила бекон, а также овощи. Когда Боня стала восхищаться, Анджелина с ней вела диалог на английском языке.
«Доченька готовит завтрак, обед и ужин! Какая у меня доченька, золотые ручки! Умничка моя», – похвалила ее мама.
Анджелина Смерфит. Фото: соцсети звезды