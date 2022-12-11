Нюша в воздушном топе с рукавами-зефирками оголила прелести фигуры: «ложбинка греха» во всей красе

Нюша является одной из самых популярных исполнительниц в России. Однако теперь она редко выступает. Певица в прошлом году снова стала мамой. Она растит сына Саффрона, которому скоро будет годик. А также у артистки есть дочка Серафима-Симба. Недавно она стала жить с семьей в Дубае, где то и дело выходит в свет.
После родов Нюша быстро вернулась в форму. Она не боится носить шорты, юбки и майки. Певица то и дело подчеркивает свои достоинства. На этот раз она устроила фотосессию в пустыне. Артистка в брюках и алом топе с воздушными рукавами-зефирками позировала на фоне дюн. Она оголила не только живот, но и засветила «ложбинку греха».
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие поразились тому, как выглядит артистка. «Ого, вот это красота», «Нюша, вас сложно узнать», «Ну тут даже декольте вкусное», «В шикарной форме», «Любуемся вами», — стали писать подписчики. Напомним, что в прошлом году Нюша пережила измену, но простила мужа.