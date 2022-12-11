Нюша в воздушном топе с рукавами-зефирками оголила прелести фигуры: «ложбинка греха» во всей красе

После родов Нюша быстро вернулась в форму. Она не боится носить шорты, юбки и майки. Певица то и дело подчеркивает свои достоинства. На этот раз она устроила фотосессию в пустыне. Артистка в брюках и алом топе с воздушными рукавами-зефирками позировала на фоне дюн. Она оголила не только живот, но и засветила «ложбинку греха».

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