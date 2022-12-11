Затмила всех: Юлия Барановская в платье-бюстье цвета Барби с огромным бантом щегольнула на «Жаре»

10 декабря в Москве состоялся большой новогодний концерт «Жара». Его организовал певец Эмин Агаларов. Среди гостей были: Ольга Бузова, Дава, Валя Карнавал, Анна Семенович и другие селебрити.

Барановская на ковровой дорожке предстала в платье-бюстье со шлейфом и огромным бантом. Наряд цвета Барби подчеркнул ее стройные ноги. Оказалось, что она поддержала дизайнера Игоря Чапурина.

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