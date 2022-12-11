Затмила всех: Юлия Барановская в платье-бюстье цвета Барби с огромным бантом щегольнула на «Жаре»

Юлия Барановскаяуже давно рассталась с Андреем Аршавиным. Она активно строит карьеру и воспитывает троих детей. На днях ее сыну Артему исполнилось 17 лет. А вот Юлия продолжает восхищать поклонников своей молодостью. При этом она пока не обрела любовь, но не скрывает, что брак в ее списке стоит не на первом месте.
10 декабря в Москве состоялся большой новогодний концерт «Жара». Его организовал певец Эмин Агаларов. Среди гостей были: Ольга Бузова, Дава, Валя Карнавал, Анна Семенович и другие селебрити.
Барановская на ковровой дорожке предстала в платье-бюстье со шлейфом и огромным бантом. Наряд цвета Барби подчеркнул ее стройные ноги. Оказалось, что она поддержала дизайнера Игоря Чапурина.
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Поклонники осыпали комплиментами Барановскую. Многие отметили, что этот зефирный наряд в кукольном стиле ей идет. Телеведущей удалось затмить других гостей, которые отдали предпочтение более спокойным образам. «До чего красивая», «И это мама троих детей», «Прям Барби», «Хороша», — стали писать в Сети фанаты.
Юлия Барановская. Фото: соцсети звезды