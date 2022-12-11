Только восемь лет, а уже поет: Кристина Асмус показала первое выступление дочки Гарика Харламова на ярмарке

Кристина Асмус является известной актрисой. Она уже давно строит карьеру и смогла полюбиться фанатам сериала «Интерны». Долгое время Кристина была в браке с Гариком Харламовым. Они развелись в 2020 году, но недавно между ними вспыхнул конфликт. Оказалось, что экс-супруги до сих пор живут под одной крышей вместе с мамой юмориста.
На этот раз лишь о дочке Анастасии каждый их них отзывался с любовью. Асмус заявила, что родители должны быть счастливы, но в их семье это не так. Однако 10 декабря актриса посетила ярмарку в школе. На мероприятии выступила ее наследница. Неизвестно, был ли там Гарик, но девочка смогла справиться с волнением и спела с другими детьми.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«У нас сегодня было первое выступление по вокалу. Настя занимается всего три месяца. Для себя, конечно, но ей безумно нравится. Аккуратную прическу, правда, перед выступлением Настя распустила. И волнение было дикое, нас даже переставляли местами на пару номеров (заметили, как ведущая глянула на меня перед представлением, типа "готовы?").
Но слезы вытерли, выдохнули, пошли и сделали! А во время выступления ревела уже я! Как же я горжусь тобой моя нежная талантливая девочка!» – заявила Кристина.
Настя Харламова. Фото: соцсети