Только восемь лет, а уже поет: Кристина Асмус показала первое выступление дочки Гарика Харламова на ярмарке

На этот раз лишь о дочке Анастасии каждый их них отзывался с любовью. Асмус заявила, что родители должны быть счастливы, но в их семье это не так. Однако 10 декабря актриса посетила ярмарку в школе. На мероприятии выступила ее наследница. Неизвестно, был ли там Гарик, но девочка смогла справиться с волнением и спела с другими детьми.

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