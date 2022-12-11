«Что ты сказала?»: Валерия в плюшевой шубке вышла на прогулку с внучкой Селин и залилась смехом

10 декабря Валерия смогла посвятить выходной внучке, которой скоро исполнится два года. Они сначала провели время дома, где певица сыграла с ней на игрушечном пианино и даже занялась спортом. А вечером они отправились на прогулку.

Снежная погода только порадовала артистку. Она щегольнула в плюшевой шубе малинового цвета. А Селин была в пуховом комбинезоне с мехом и в шапке. она собирала снег лопаткой.

«Что ты сказала, Селин?» – переспросила Валерия.

«Опа! Америка, Европа», – заявила кроха, рассмешив бабушку.

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