«Что ты сказала?»: Валерия в плюшевой шубке вышла на прогулку с внучкой Селин и залилась смехом

Валерия уже много лет выступает на сцене. Армия ее поклонников только растет. Певица в 54 года не перестает удивлять публику. Она экспериментирует со стилем, занимается спортом и снимается в телевизионных проектах. При этом артистка успевает уделять внимание родным. Они видится с детьми и своей мамой.
10 декабря Валерия смогла посвятить выходной внучке, которой скоро исполнится два года. Они сначала провели время дома, где певица сыграла с ней на игрушечном пианино и даже занялась спортом. А вечером они отправились на прогулку.
Снежная погода только порадовала артистку. Она щегольнула в плюшевой шубе малинового цвета. А Селин была в пуховом комбинезоне с мехом и в шапке. она собирала снег лопаткой.
«Что ты сказала, Селин?» – переспросила Валерия.
«Опа! Америка, Европа», – заявила кроха, рассмешив бабушку.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Селин хорошо разговаривает. Другие были в восторге от зимнего образа певицы. «Боже мой, какой ангелочек!», «Ну до чего милая, сладкий ангелочек», «Очень милая», «Такая говорушка», — стали писать пользователи Сети.
Селин Шульгина. Фото: соцсети звезды