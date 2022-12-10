Кого он потерял!: бывшие Тимати оголили эффектные тела

Среди последних публикаций в социальных сетях Кати Сафаровой и Валентины Ивановой появились снимки в купальниках.
Экс-возлюбленные шоумена Тимати продолжают радовать бывшего. Так как знаменитость подписан на обеих красавиц. Недавно Иванова разместила в соцсети кадры с бэкстейджа.
Модель в белоснежном купальнике закинула ногу на ногу и сверкнула сочным бедром. Длинноногая красавица продемонстрировала загорелое тело.
Подобное сделала и другая бывшая пассия Тимати – Катя Сафарова. Знаменитость опубликовала кадр из отпуска.
Сафарова подтянула леопардовые трусики и похвасталась изящной талией.
Катя Сафарова и Валентина Иванова в купальниках. Фото: соцсети
Напомним, недавно стало известно о новой пассии Тимати. Артист начал встречаться с арт-дилером Паулиной.