Кого он потерял!: бывшие Тимати оголили эффектные тела

Катя Сафарова и Валентина Иванова

Катя Сафарова и Валентина Иванова. Фото: соцсети 

Модели Катя Сафарова и Валентина Иванова опубликовали «горячие» фотографии в личных микроблогах.

Среди последних публикаций в социальных сетях Кати Сафаровой и Валентины Ивановой появились снимки в купальниках.

Экс-возлюбленные шоумена Тимати продолжают радовать бывшего. Так как знаменитость подписан на обеих красавиц. Недавно Иванова разместила в соцсети кадры с бэкстейджа. 

Модель в белоснежном купальнике закинула ногу на ногу и сверкнула сочным бедром. Длинноногая красавица продемонстрировала загорелое тело. 

Подобное сделала и другая бывшая пассия Тимати – Катя Сафарова. Знаменитость опубликовала кадр из отпуска.

Сафарова подтянула леопардовые трусики и похвасталась изящной талией.

 

Катя Сафарова и Валентина Иванова в купальниках. Фото: соцсети 

Напомним, недавно стало известно о новой пассии Тимати. Артист начал встречаться с арт-дилером Паулиной

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