Бедра мечты: Анастасия Решетова надела облегающее платье и подчеркнула точеную фигуру

Несмотря на похудение, женственные формы экс-возлюбленной Тимати не пропали. Анастасия Решетова все еще остается обладательницей фигуры «песочные часы».

Бизнесвумен делился с поклонниками практически всем в последнее время. Особенно модели нравится рассказывать про внешние изменения. Шатенка перестала прятать свой натуральный цвет волос, отказалась от инъекций красоты и наращивания ресниц.

Пышные формы Решетовой тоже перестали нравится. Анастасия похудела и теперь подчеркивает отсутствие лишних килограммов облегающими платьями. Одно из таких модель продемонстрировала в своем микроблоге.