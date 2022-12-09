Засветила «ложбинку греха»: Лиана Шульгина в кожаной жилетке станцевала популярный танец из сериала «Уэнздей»

Жена предпринимателя Арсения Шульгина — Лиана — опубликовала в личном микроблоге кадры в соблазнительном образе. Примечательно, что знаменитость повторила тренд социальных сетей.
Отметим, большую популярность набирает сериал «Уэнздей». Главная героиня кинокартины Тима Бертона в одной из серий исполнила необычный танец. Теперь хореография актрисы Дженны Ортеги «завирусилась» и ее повторяют даже звезды.
Так, блогер Лиана Шульгина нарядилась в кожаные брюки и жилет с откровенным вырезом. Стройная красавица исполнила эффектный танец и засветила «ложбинку греха».
Напомним, ранее свекровь Лианы Шульгиной поделилась переживаниями о младшем сыне. Валерия вспомнила, как будущий бизнесмен ушел из дома.