Одна в атласном платье, вторая – в наряде в перьями: Пелагея и Гагарина отметилась на съемках новогоднего Comedy Club

На съемках Пелагея предстала в атласном приталенном платье с цветочным принтом. Романтичный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Она отметилась на сцене в этот вечер. А также артистка встретила другую знаменитую блондинку Полину Гагарину, которая тоже стала гостьей шоу.

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