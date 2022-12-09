Одна в атласном платье, вторая — в наряде с перьями: Пелагея и Гагарина отметились на съемках новогоднего Comedy Club

Пелагея уже давно выступает на сцене. Она регулярно гастролирует со своей группой. В последнее время артистка не часто выходит в свет. Свободное время она посвящает дочке Таисии. Однако на днях она появилась на съемках новогоднего Comedy Club на канале ТНТ. Для такого случая звезда выбрала женственный лук.
На съемках Пелагея предстала в атласном приталенном платье с цветочным принтом. Романтичный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Она отметилась на сцене в этот вечер. А также артистка встретила другую знаменитую блондинку Полину Гагарину, которая тоже стала гостьей шоу.
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Исполнительница хита «Спектакль окончен» выбрала черное силуэтное платье с перьями. Она подчеркнула свои хрупкие формы. Поклонники восхитились тем, как выглядят артистки. Многие отметили, что Гагарина напоминала грациозного лебедя. А Пелагея получила комплименты благодаря своему романтичному образу. Фанаты надеются, что в новогоднюю ночь услышат ее пение.
Пелагея и Полина Гагарина. Фото: соцсети звезды