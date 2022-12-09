Талия исчезла: Тодоренко в белоснежном корсете и джинсах-трубах не скрыла очень пышные формы

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: Global Look Press

Телеведущая на телевизионном шоу предстала в молодежном наряде. Однако она лишь подчеркнула свои пышные формы.

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она смогла стать популярной в Сеть, а также вела шоу «Орел и решка». Однако потом ей захотелось снимать свои проекты. В этом году она снова стала мамой. Теперь Регина растит не только сына Михаила, но и малыша Мира. Примечательно, что у нее 

И хоть ее младшему наследнику всего четыре месяца Тодоренко продолжает сниматься. Она даже стала участницей «Ледникового периода». Телеведущая пытается вернуться в форму. И недавно она заявила, что довольна собой. 

На красных дорожках Регина щеголяет в платьях, которые подбирают стилисты. А вот 8 декабря она приехала на съемки канала Ru.TV. Телеведущая облачилась в джинсы-трубы и белый корсет. Однако наряд не смог скрыть ее пышные формы. 

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Во время эфира Регина призналась, что каждый день думает о разводе, но понимает, что любит мужа. А вот пользователи Сети стали обсуждать ее фигуру. Многие удивились, что она столько танцует на льду и еще не вернулась в форму. Некоторые даже заподозрили ее в беременности. Тодоренко недавно заявила, что хочет третьего ребенка завести в ближайшее время. 

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