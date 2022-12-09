Талия исчезла: Тодоренко в белоснежном корсете и джинсах-трубах не скрыла очень пышные формы

И хоть ее младшему наследнику всего четыре месяца Тодоренко продолжает сниматься. Она даже стала участницей «Ледникового периода». Телеведущая пытается вернуться в форму. И недавно она заявила, что довольна собой.

На красных дорожках Регина щеголяет в платьях, которые подбирают стилисты. А вот 8 декабря она приехала на съемки канала Ru.TV. Телеведущая облачилась в джинсы-трубы и белый корсет. Однако наряд не смог скрыть ее пышные формы.

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