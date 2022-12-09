Ушла в новогодний отрыв: Алсу в мерцающем платье с разрезом и на шпильках повеселилась с подругами

В последнее время Алсу часто носит костюмы кислотных цветов и кукольные платья. Певица не боится экспериментировать, поэтому даже отметилась с укладкой в стиле Барби. А днях она приняла участие в съемках новогоднего Comedy Club.

Певица в мерцающем платье с вырезом и силуэтом на запах подчеркнул свою фигуру. Она дополнила образ босоножками с каблуком. Артистка повеселилась с Жанной Мартиросян.

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