Ушла в новогодний отрыв: Алсу в мерцающем платье с разрезом и на шпильках повеселилась с подругами

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она в этом году отпраздновала свое 39-летие. Певица стала знаменитой совсем юной, но даже спустя годы она не теряет любовь публики. Артистка активно снимается в новых проектах и выпускает песни. Ее образы продолжают восхищать публику своей элегантностью.
В последнее время Алсу часто носит костюмы кислотных цветов и кукольные платья. Певица не боится экспериментировать, поэтому даже отметилась с укладкой в стиле Барби. А днях она приняла участие в съемках новогоднего Comedy Club.
Певица в мерцающем платье с вырезом и силуэтом на запах подчеркнул свою фигуру. Она дополнила образ босоножками с каблуком. Артистка повеселилась с Жанной Мартиросян.
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Алсу и Жанна Мартиросян. Фото: соцсети звезды
Однако этот кадр был сделан в 2021 году. А вот на новых съемках Алсу уже блистала в брючном костюме цвета фуксия. И снова ее спутницей была Жанна.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие ее осыпали комплиментами. Пользователи Сети поразились тому, что артистка ни капли не меняется. К слову, она снялась в «СамоИронии судьбы», повторив образ из своего клипа «Зимний сон» спустя 23 года.
Алсу, Жанна Мартиросян и Элина Джанибекян. Фото: соцсети звезды