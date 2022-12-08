«Мое самое любимое место в мире»: Нетребко показала, как украсила свой дом к Новому году в Краснодаре

Анна Нетребко уже давно прославилась на весь мир. Она не скрывает, что ее гастрольный график расписан на год вперед. Певица в этом году успела выступить в Италии, Германии и Израиле. Недавно она провела несколько недель в Аргентине с мужем Юсифом Эйвазовым. Однако в декабре звезда вернулась домой в Вену, где у нее растет сын Тьяго.
Обычно Анна каждый год приезжает к родным в Краснодар. В прошлом году не стало ее отца, но у артистки много родственников. На этот раз певица решила показать кадры не только из квартиры в Вене с террасой, но и из родительского дома. На одном из кадров Тьяго лежал на скамейке в зале, где стоит нарядная елка.
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Сын Анны Нетребко. Фото: соцсети звезды
На другом фото Нетребко отметилась во время застолья. В уютной обстановке собрались близкие, чтобы поднять бокалы. На столе было много домашних блюд. Оперная дива очень любит готовить в свободное время.
На еще одном снимке уже сама артистка в платье свободного кроя красовалась на террасе. По всей видимости, если она и ездила к родным, но только на несколько дней.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Мое самое любимое место в мире — это мой дом! У меня их несколько и находятся они в разных городах и странах! Но люблю я их одинаково и скучаю в разлуке. В моем доме всегда хорошая энергия — потому что я вкладываю для этого много сил», — написала звезда.
Поклонники были рады видеть Анну. Многие отметили, что у нее дома всегда уютно.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды