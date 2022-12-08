«Мое самое любимое место в мире»: Нетребко показала, как украсила свой дом к Новому году в Кранодаре

Обычно Анна каждый год приезжает к родным в Краснодар. В прошлом году не стало ее отца, но у артистки много родственников. На этот раз певица решила показать кадры не только из квартиры в Вене с террасой, но и из родительского дома. На одном из кадров Тьяго лежал на скамейке в зале, где стоит нарядная елка.

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