Нюша в короткой юбке и джемпере не скрыла кружевное белье: поманила «ложбинкой греха»

На жарком курорте Нюша порой видится с подругами, появляется на пляже и зачастую облачается в смелые наряды. После родов певица активно занимается спортом. Она уже без стеснения красуется в коротких платьях и шортах.

На этот раз артистка оказалась в салоне красоты. Она предстала с падчами под глазами. Нюша облачилась в джинсовую мини-юбку и белый джемпер. Она засветила кружевной лифчик. Певица не стала прятать «ложбинку греха».

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