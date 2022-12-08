Нюша в короткой юбке и джемпере не скрыла кружевное белье: поманила «ложбинкой греха»

Нюша уже давно стала популярной певицей. Она выступала на стадионах, получала престижные награды, но в последние годы артистка большую часть времени посвящает семье. В прошлом году она снова стала мамой. Теперь звезда растит не только дочку Серафиму-Симбу, но и сына Саффрона. Она перебралась жить в Дубай.
На жарком курорте Нюша порой видится с подругами, появляется на пляже и зачастую облачается в смелые наряды. После родов певица активно занимается спортом. Она уже без стеснения красуется в коротких платьях и шортах.
На этот раз артистка оказалась в салоне красоты. Она предстала с падчами под глазами. Нюша облачилась в джинсовую мини-юбку и белый джемпер. Она засветила кружевной лифчик. Певица не стала прятать «ложбинку греха».
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Поклонники отметили, что Нюша похорошела. Многие осыпали ее комплиментами. Напомним, что недавно певица призналась, что пережила измену. Это случилось в прошлом году, когда она была беременна. Однако артистка смогла простить мужа. Фанаты в свою очередь стараются поддерживать звезду. Они считают, что Игорь Сивов ее не достоин.
Нюша. Фото: соцсети звезды