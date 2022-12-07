Клава Кока в мини-юбке на липучке и топике обнажила свои прелести на публике: соблазнительный рельеф

Клава Кока является одной из самых популярных молодых исполнительниц. В этом году она во второй раз приняла участие в «Песне года». Певица успела завоевать любовь публики. Она выпускает задорные треки, зачастую одевается в провокационные наряды. Звезда на днях дала долгожданный концерт в Москве.
Для выступлений Клава подготовила новые образы. Она танцевала в лифе и брюках на шнуровке с Александром Реввой, позировала в постели перед тысячами фанатов. Блондинка также примерила мини-юбку на липучке и топик с укороченной косухой. Она оголила свой женственный живот. Кока едва прикрыла сокровенное, позируя с близкими за кулисами.
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Поклонники были ошарашены увиденным. Многие восхитились тем, как выступила певица и ее нарядами. Но некоторые подвергли ее критике. «Ох, какой животик», «Юбку можно сорвать одним движением?», «Какая вы крутая», «Юбка коротковата», «Как соблазнительное рельеф манко выглядывает», «Фигурка точеная», — стали писать подписчики.