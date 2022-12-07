«Талантливая! Вся в маму»: Боня показала, как ее 10-летняя дочка готовит для нее ужин из блинчиков с мясом за деньги

Недавно Боня засняла, как дочка забрала себе ее новый планшет. Девочка не всегда слушается маму. Она также любит мерить наряды своей родительницы. На этот раз телеведущая подловила наследницу, которая сама готовит. Анджелина приготовила блинчики. Потом она завернула в них мясо.

«Ты маме готовишь ужин сегодня?» – спросила Виктория. «Да, за 10 евро», – заявила девочка. «Ну я готова по 10 евро каждый день платить! Ты будешь маме каждый день ужин готовить? Ты сегодня такой бекон подарила вкусный! Ну ничего себе, какая ты талантливая! Вся в маму!» – заявила звезда.

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