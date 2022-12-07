«Талантливая! Вся в маму»: Боня показала, как ее 10-летняя дочка готовит для нее ужин из блинчиков с мясом за деньги

Виктория Боня прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она стала одной из известных участниц телестройки. Уже давно Боня живет в Монако. Она снимается в качестве ведущей, занимается своим бизнесом и часто появляется на красных дорожках. Светская львица растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита.
Недавно Боня засняла, как дочка забрала себе ее новый планшет. Девочка не всегда слушается маму. Она также любит мерить наряды своей родительницы. На этот раз телеведущая подловила наследницу, которая сама готовит. Анджелина приготовила блинчики. Потом она завернула в них мясо.
«Ты маме готовишь ужин сегодня?» – спросила Виктория.
«Да, за 10 евро», – заявила девочка.
«Ну я готова по 10 евро каждый день платить! Ты будешь маме каждый день ужин готовить? Ты сегодня такой бекон подарила вкусный! Ну ничего себе, какая ты талантливая! Вся в маму!» – заявила звезда.
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Поклонники удивились, что Виктория согласилась платить дочке. При этом многие восхитились тем, как готовит Анджелина. Многие осыпали ее комплиментами. Добавим, что наследница телеведущей часто получает деньги на карманные расходы. Она также любит гостить у папы, который готов ее баловать. Однажды девочка даже потратила несколько тысяч долларов в компьютерной игре.
Анджелина Смерфит. Фото: соцсети звезды