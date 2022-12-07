Торчат «вишенки»: Муцениеце засветила свой «спелый налив» в эффектном комбинезоне с глубоким декольте

В этом году Прилучный снова женился на молодой актрисе Зепюр Брутян. Для Агаты это стало неожиданностью. Она сама пока не говорит о личной жизни. Артистка растит дочку и сына, а также успевает выходить в свет. Ее луки порой оказываются очень пикантными.

Недавно Муцениеце решила выбрать наряд для шоу. Она стала примерять вечерние платья. В примерочной актриса даже танцевала. Она смела алое платье на серебристый комбинезон с акцентом на талии и глубоким декольте. Артистка блеснула упругой грудью без лифчика. Она стала вилять бедрами на камеру.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».