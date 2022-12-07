Торчат «вишенки»: Муцениеце засветила свой «спелый налив» в эффектном комбинезоне с глубоким декольте

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Актриса не скрывает, что тогда влюбилась в Павла Прилучного. Они целых 8 лет прожили в браке, но в 2020 году развелись. Артистка стала еще больше сниматься, похудела и стала одеваться более женственно.
В этом году Прилучный снова женился на молодой актрисе Зепюр Брутян. Для Агаты это стало неожиданностью. Она сама пока не говорит о личной жизни. Артистка растит дочку и сына, а также успевает выходить в свет. Ее луки порой оказываются очень пикантными.
Недавно Муцениеце решила выбрать наряд для шоу. Она стала примерять вечерние платья. В примерочной актриса даже танцевала. Она смела алое платье на серебристый комбинезон с акцентом на талии и глубоким декольте. Артистка блеснула упругой грудью без лифчика. Она стала вилять бедрами на камеру.
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Наряд не скрыл прелести Агаты и ее интимную родинку на груди. Потом она продолжила танцевать уже в алом платье с разрезом.
Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы классная», «О-ля-ля, что за леди», «Какое у вас декольте — загляденье», «Паша упустил лучшую», «Какие вишенки торчат», «Выглядите бесподобно», — стали писать пользователи Сети.