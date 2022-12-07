«Идти невозможно, хоть коньки надевай»: Кудрявцева в пуховике вышла на вечерний променад с подросшей дочкой

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она регулярно появляется на публике. Блондинка веде не только шоу «Секрет на миллион», но и зачастую ведет концерты. В 51 год она следит за фигурой и не перестает восхищать моложавым видом. У нее растет дочка Мария.
В последнее время муж звезды Игорь Макаров проводит с наследницей все выходные и забирает из садика.
На этот раз Кудрявцева даже на выходных работала. Она вела «Песню года» с Сергеем Лазаревым. А вот 6 декабря телеведущая смогла посвятить время семье. Вечером она отправилась на променад. Блондинка облачилась в пуховик и покрыла голову пуховым платком. Рядом с ней шла Мария в пуховом комбинезоне с леопардовым принтом.
«Вышли с Машей погулять, а здесь просто лед! Да, Машуль? Идти невозможно, хоть коньки надевай!» – сказала Лера.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Лера выглядит молодо. Другие признались, что любят наблюдать за тем, как растет Мария. Девочка уже второй год ходит в элитный садик. Она изучает английский язык и не раз получала грамоты. У телеведущей есть сын Жан от первого брака, который подарил ей внука Льва.
Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды