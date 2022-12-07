«Идти невозможно, хоть коньки надевай»: Кудрявцева в пуховике вышла на вечерний променад с подросшей дочкой

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она регулярно появляется на публике. Блондинка веде не только шоу «Секрет на миллион», но и зачастую ведет концерты. В 51 год она следит за фигурой и не перестает восхищать моложавым видом. У нее растет дочка Мария.

В последнее время муж звезды Игорь Макаров проводит с наследницей все выходные и забирает из садика.