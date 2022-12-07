«Идти невозможно, хоть коньки надевай»: Кудрявцева в пуховике вышла на вечерний променад с подросшей дочкой

Лера Кудрявцева с дочкой

Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды

Телеведущая призналась, что погода ее удивила. Однако Лера Кудрявцева все же устроила прогулку.

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она регулярно появляется на публике. Блондинка веде не только шоу «Секрет на миллион», но и зачастую ведет концерты. В 51 год она следит за фигурой и не перестает восхищать моложавым видом. У нее растет дочка Мария.

В последнее время муж звезды Игорь Макаров  проводит с наследницей все выходные и забирает из садика.

На этот раз Кудрявцева даже на выходных работала. Она вела «Песню года» с Сергеем Лазаревым. А вот 6 декабря телеведущая смогла посвятить время семье. Вечером она отправилась на променад. Блондинка облачилась в пуховик и покрыла голову пуховым платком. Рядом с ней шла Мария в пуховом комбинезоне с леопардовым принтом. 

«Вышли с Машей погулять, а здесь просто лед! Да, Машуль? Идти невозможно, хоть коньки надевай!» – сказала Лера.

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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Лера выглядит молодо. Другие признались, что любят наблюдать за тем, как растет Мария. Девочка уже второй год ходит в элитный садик. Она изучает английский язык и не раз получала грамоты. У телеведущей есть сын Жан от первого брака, который подарил ей внука Льва. 

Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды

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