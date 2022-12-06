«Ох, какие сочные округлости»: Рудова в топе с откровенным декольте и лосинах сразила поклонников

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она успел покорить зрителей своими ролями. Известность к ней пришла после съемок в сериале «Татьянин день». Она не раз снималась в пастельных сценах и даже без одежды. Артистка постоянно занимается спортом, так как старается держать себя в форме.
Начало зимы Наталья смогла встретить в Дубае. Она устроила себе небольшой отпуск. Актриса щегольнула в крохотном платье, блеснув прелестями фигуры. Не обошлось без фото в бикини. А в последний вечер на курорте Рудова отправилась гулять в лосинах и топе с декольте. Она обнажила мягкий живот и подчеркнула другие округлости.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Однако многие поразились тому, что у артистки пропал рельефный пресс. «Какая вы роскошная», «Ой, а откуда такой сочный животик», «Ох, какие сочные округлости», «Казалась идеальной, а тут такое пузико», «Дерзкая блондинка», — стали писать пользователи Сети.