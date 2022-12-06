«Ох, какие сочные округлости»: Рудова в топе с откровенным декольте и лосинах сразила поклонников

Начало зимы Наталья смогла встретить в Дубае. Она устроила себе небольшой отпуск. Актриса щегольнула в крохотном платье, блеснув прелестями фигуры. Не обошлось без фото в бикини. А в последний вечер на курорте Рудова отправилась гулять в лосинах и топе с декольте. Она обнажила мягкий живот и подчеркнула другие округлости.

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