Сама элегантность: Собчак в приталенном жакете и струящейся юбке повеселилась на светском вечере с Варнавой и Верником

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она привыкла всегда быть в центре событий. Блондинка недавно вернулась в Россию. Ее объявили подозреваемой в деле о вымогательстве, а потом перевели в статус свидетеля. И пока ее коллег оставили под арестом по делу о вымогательстве 11 млн рублей, звезда наслаждается светской жизнью.
На днях Ксения вышла в свет с мужем Константином Богомоловым. Она отметилась в алом костюме с меховым воротником. А вот накануне в столице прошел благотворительный вечер. Ведущими стали Собчак и Игорь Верник, а также Светлана Бондарчук и Екатерина Варнава.
Знаменитая блондинка в бархатном приталенном жакете и струящейся белой юбке макси. Она сделала акцент на стройных щиколотках.
«А я работаю бесплатно!» – призналась на мероприятии Ксения.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она снова всех затмила. Однако также много комплиментов получила Ида Галич, которая пришла в пышном бордовом платье. Весь вечер ведущие развлекали гостей и много шутили. «Какие все нарядные», «Вот это компания», «Ксюша снова отрывается», — стали писать пользователи Сети.
Екатерина Варнава, Ксения Собчак, Ида Галич. Фото: соцсети звезды