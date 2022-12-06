Сама элегантность: Собчак в приталенном жакете и струящейся юбке повеселилась на светском вечере с Варнавой и Верником

На днях Ксения вышла в свет с мужем Константином Богомоловым. Она отметилась в алом костюме с меховым воротником. А вот накануне в столице прошел благотворительный вечер. Ведущими стали Собчак и Игорь Верник, а также Светлана Бондарчук и Екатерина Варнава.

Знаменитая блондинка в бархатном приталенном жакете и струящейся белой юбке макси. Она сделала акцент на стройных щиколотках.

«А я работаю бесплатно!» – призналась на мероприятии Ксения.

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