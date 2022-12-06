В платье-бюстье и перчатках: Юлия Барановская преобразилась для съемки, подчеркнув хрупкую фигуру

Барановская недавно поделилась трогательными кадрами с сыновьями. Она также вернулась к съемкам в передаче «Мужское/Женское». А так как до Нового года остаются считанные недели, телеведущая приняла участие в новогодней фотосессии.

Юлия примерила несколько вечерних образов. Особенно ярким оказался ее лук в стиле ретро. Телеведущая предстала в черном платье-бюстье с пышной юбкой и перчатках. Ей сделали укладку с мокрыми локонами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».