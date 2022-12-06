В платье-бюстье и перчатках: Юлия Барановская преобразилась для съемки, подчеркнув хрупкую фигуру

Юлия Барановская является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что после развода с Андреем Аршавиным ей пришлось начать жизнь с чистого листа. Она не только построила карьеру, но и продолжает воспитывать троих детей. О личной жизни звезда предпочитает умалчивать, но признавалась ранее, что романы у нее случаются.
Барановская недавно поделилась трогательными кадрами с сыновьями. Она также вернулась к съемкам в передаче «Мужское/Женское». А так как до Нового года остаются считанные недели, телеведущая приняла участие в новогодней фотосессии.
Юлия примерила несколько вечерних образов. Особенно ярким оказался ее лук в стиле ретро. Телеведущая предстала в черном платье-бюстье с пышной юбкой и перчатках. Ей сделали укладку с мокрыми локонами.
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Юлия Барановская. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Барановская. Многие отметили, что ей идет наряд. «Какая вы сногсшибательная», «Вам все идет», «Вы словно вышли из фильма в стиле Одри», «До чего хорошенькая», «Какой шикарный образ! Такая стройняшка», «Ох, что за дива», — стали писать пользователи Сети.