В платье-бюстье и перчатках: Юлия Барановская преобразилась для съемки, подчеркнув хрупкую фигуру

Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Телеведущая оделась в ретро стиле, поддержав тренды.

Юлия Барановская является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что после развода с Андреем Аршавиным ей пришлось начать жизнь с чистого листа. Она не только построила карьеру, но и продолжает воспитывать троих детей. О личной жизни звезда предпочитает умалчивать, но признавалась ранее, что романы у нее случаются. 

Барановская недавно поделилась трогательными кадрами с сыновьями. Она также вернулась к съемкам в передаче «Мужское/Женское». А так как до Нового года остаются считанные недели, телеведущая приняла участие в новогодней фотосессии. 

Юлия примерила несколько вечерних образов. Особенно ярким оказался ее лук в стиле ретро. Телеведущая предстала в черном платье-бюстье с пышной юбкой и перчатках. Ей сделали укладку с мокрыми локонами. 

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Юлия Барановская. Фото: соцсети звезды

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Барановская. Многие отметили, что ей идет наряд. «Какая вы сногсшибательная», «Вам все идет», «Вы словно вышли из фильма в стиле Одри», «До чего хорошенькая», «Какой шикарный образ! Такая стройняшка», «Ох, что за дива», — стали писать пользователи Сети.

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