«К возрасту я отношусь игриво»: Лена Летучая в день рождения надела бикини и похвасталась стройной фигурой

Лена Летучая

Лена Летучая. Фото: соцсети 

Телеведущая празднует 44-летие на Мальдивах. Поздравляем!

Продюсер Лена Летучая опубликовала в социальных сетях свежий снимок из отпуска. Знаменитость позировала в алом купальнике в день своего рождения.

Летучей исполнилось 44 года. Возраст — не помеха для демонстрации фигуры в купальнике. Летучая похвасталась подтянутым телом в купальнике с лифом в виде сердец. Он эффектно приподнял пышный бюст блондинки.

«44. К возрасту я отношусь игриво, никогда не скрываю и наслаждаюсь каждым днем рождения!» — отметила Елена.

Лена Летучая в бикини. Фото: соцсети 

Телеведущая отправилась в честь своего праздника на солнечные Мальдивские острова. Там знаменитость встретила день рождения, наслаждаясь экзотической природой и вкусными блюдами.

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