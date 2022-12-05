«К возрасту я отношусь игриво»: Лена Летучая в день рождения надела бикини и похвасталась стройной фигурой

Продюсер Лена Летучая опубликовала в социальных сетях свежий снимок из отпуска. Знаменитость позировала в алом купальнике в день своего рождения.
Летучей исполнилось 44 года. Возраст — не помеха для демонстрации фигуры в купальнике. Летучая похвасталась подтянутым телом в купальнике с лифом в виде сердец. Он эффектно приподнял пышный бюст блондинки.
«44. К возрасту я отношусь игриво, никогда не скрываю и наслаждаюсь каждым днем рождения!» — отметила Елена.
Лена Летучая в бикини. Фото: соцсети
Телеведущая отправилась в честь своего праздника на солнечные Мальдивские острова. Там знаменитость встретила день рождения, наслаждаясь экзотической природой и вкусными блюдами.