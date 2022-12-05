«Где-то плачет один Алишер»: бывшая жена Моргенштерна* соблазнительно выгнулась в микрокупальнике

Бизнесвумен Дилара Зинатуллина похвасталась новой прической и подтянутым телом в черном бикини.
Экс-возлюбленная исполнителя Алишера Моргенштерна* недавно покрасила волосы и стала жгучей брюнеткой. Дилара продемонстрировала своим поклонникам роскошную шевелюру до пояса.
К слову, в кадр попали и другие прелести. Спортивное тело в купальнике знаменитости взбудоражило фанатов Зинатуллиной.
Дилара Зинатуллина в купальнике. Фото: соцсети
По словам фолловеров Дилары, экс-возлюбленный бизнесвумен жалеет о разводе при виде такой красоты.
«Где-то плачет один Алишер*», «Такая сочная», «Бывший с ума сходит, наверное», «Кто-то сейчас локти кусает», — написали поклонники Дилары в комментариях под фото.
Напомним, ранее Дилара рассказала, какой вклад в ее бьюти-бизнес внес бывший муж.
* Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.