Севастьянова в «опасном» купальнике засветила свой узкий передок на пляже: бедра совершенно голые

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру в спорте. Она смогла стать художественной гимнасткой и завоевать большое количество наград. Теперь олимпийская чемпионка регулярно появляется на вечеринках. Она также много путешествует и дважды в этом году снялась в шоу «Звезды в Африке».
Примечательно, что недавно Каролина уехала в Монако. Она не скрывает, что рассталась с бойфрендом после пяти лет отношений. Теперь спортсменка еще чаще делится пляжными фото, на которых позирует в бикини. Она также выбирает откровенные наряды для выходов в свет.
А 5 декабря Севастьянова выложила пикантный кадр. Она позировала в опасном купальнике-бюстье с открытыми бедрами. Гимнастка оголила округлые прелести фигуры. При этом она едва прикрыла интимный треугольник.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошеломлены увиденным. Многие отметили, что у Севастьяновой безупречная фигура.
«Ох, какие длинные ноги», «Вы точно настоящая?», «Вот такие девушки просто сражают наповал», «Такие длинные ноги бывают?», «Купальник опасный, можно резко все оголить», «Какая вы сногсшибательная», — стали писать подписчики.