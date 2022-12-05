Севастьянова в «опасном» купальнике засветила свой узкий передок на пляже: бедра совершенно голые

Примечательно, что недавно Каролина уехала в Монако. Она не скрывает, что рассталась с бойфрендом после пяти лет отношений. Теперь спортсменка еще чаще делится пляжными фото, на которых позирует в бикини. Она также выбирает откровенные наряды для выходов в свет.

А 5 декабря Севастьянова выложила пикантный кадр. Она позировала в опасном купальнике-бюстье с открытыми бедрами. Гимнастка оголила округлые прелести фигуры. При этом она едва прикрыла интимный треугольник.

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