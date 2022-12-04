Севастьянова в платье на тонких бретельках не скрыла свои манящие формы за ужином: спелые «персики» видны

Еще недавно Каролина была в Москве, но теперь она вернулась в Монако, который для нее стал вторым домом. Гимнастка часто делится снимками, на которых красуется в купальнике. Минувшей осенью она рассталась с бойфрендом после 5 лет отношений. Поклонники заметили, что теперь звезда чаще выбирает дерзкие образы.

4 декабря Севастьянова отправилась на ужин в ресторан с подругами. Она облачилась в черное платье с тонкими бретельками. Гимнастка подчеркнула фигуру-восьмерку. Она оголила пышные полушария груди.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».