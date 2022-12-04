Севастьянова в платье на тонких бретельках не скрыла свои манящие формы за ужином: спелые «персики» видны

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она много лет занималась художественной гимнасткой и смогла стать олимпийской чемпионкой. Теперь она много путешествует и любит принарядиться. В 27 лет спортсменка заставляет даже более молодых коллег ей завидовать. Она может похвастаться идеальной фигурой.
Еще недавно Каролина была в Москве, но теперь она вернулась в Монако, который для нее стал вторым домом. Гимнастка часто делится снимками, на которых красуется в купальнике. Минувшей осенью она рассталась с бойфрендом после 5 лет отношений. Поклонники заметили, что теперь звезда чаще выбирает дерзкие образы.
4 декабря Севастьянова отправилась на ужин в ресторан с подругами. Она облачилась в черное платье с тонкими бретельками. Гимнастка подчеркнула фигуру-восьмерку. Она оголила пышные полушария груди.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Севастьянова. Многие осыпали ее комплиментами. Она снова многих лишила дара речи. «У вас чарующие формы», «Нельзя быть красивой такой», «Декольте просто удар для мужчин», «Какая вы соблазнительная», «Ого, вот это фигурка», «Грудь тут вышла на первый план», — стали писать пользователи Сети.