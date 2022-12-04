Ляйсан Утяшева оголила свои «аппетитки» на камеру: вот чем любуется Павел Воля

В последнее время Ляйсан особенно часто подчеркивает достоинства фигуры. Она родила двоих детей, но в форму пришла не сразу. На этот раз телеведущая выпустила видео, на котором она предстала сначала в халате и без макияжа. А потом Утяшева уже блеснула пышным декольте в кожаном топе. Она сделала укладку и яркий макияж. Звезда напрягла грудные мышцы, похваставшись своими прелестями.

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