Ляйсан Утяшева оголила свои «аппетитки» на камеру: вот чем любуется Павел Воля

Ляйсан Утяшева уже много лет ведет шоу «Новые танцы». Она также смогла создать свой танцевальный коллектив. Ляйсан раньше была художественной гимнасткой. Она похудела несколько лет назад и теперь все чаще носит женственные наряды. А публика не перестает восхищаться ее идеальными отношениями с мужем Павлом Волей.
В последнее время Ляйсан особенно часто подчеркивает достоинства фигуры. Она родила двоих детей, но в форму пришла не сразу. На этот раз телеведущая выпустила видео, на котором она предстала сначала в халате и без макияжа. А потом Утяшева уже блеснула пышным декольте в кожаном топе. Она сделала укладку и яркий макияж. Звезда напрягла грудные мышцы, похваставшись своими прелестями.
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«Вежливое молчание может стать самым дерзким оружием и самой едкой иронией»,
писал французский философ Жак Деррида. Вот я и упражняюсь в дерзком молчании», – рассказала звезда.
Поклонники были поражены. Однако Утяшева им больше понравилась в домашнем виде. «Вам макияж не идет. Первый лук, поверьте намного лучше», «Вы красивая и умна женщина, зачем вы себя портите такими образами», «Тот случай когда без косметики огнище», «Аппетитное декольте», — стали писать подписчики.