Рудова в лифе из треугольников показала свои упругие «мячики» во всей красе: весь пляж обалдел

Примечательно, что Наталья регулярно занимается спортом. Она то и дело не только в кино, но и в обычной жизни оголяет свои женственные формы. Актриса любит носить откровенные наряды. И на днях она прилетела в Дубай. Рудова успела щегольнуть в мини-платье с декольте.

А вот теперь на пляже блондинка блеснула формами в черном мини-бикини. Она показала свою упругую грудь во всей красе, покружившись на побережье.

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