Рудова в лифе из треугольников показала свои упругие «мячики» во всей красе: весь пляж обалдел

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она сыграла яркую роль в сериале «Татьянин день». Блондинка не раз работала с именитыми актерами: Дмитрием Нагиевым, Павлом Прилучным. Однако о личной жизни она не рассказывает. Поклонники удивляются, что артистка на публике появляется в одиночестве.
Примечательно, что Наталья регулярно занимается спортом. Она то и дело не только в кино, но и в обычной жизни оголяет свои женственные формы. Актриса любит носить откровенные наряды. И на днях она прилетела в Дубай. Рудова успела щегольнуть в мини-платье с декольте.
А вот теперь на пляже блондинка блеснула формами в черном мини-бикини. Она показала свою упругую грудь во всей красе, покружившись на побережье.
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Поклонники были снова ошеломлены. Многие отметили, что в 39 лет Наталья находится в отличной форме. А другие ее подвергли критике. «Какая вы красотка», «И это хороший контент?», «Грудь напряжена», «Маловат купальник», «Все показала и сразу», «Завлекать мужчин больше нечем?» — стали писать пользователи Сети.