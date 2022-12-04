Глаз не оторвать: Алсу в остромодном костюме цвета «взбесившейся Барби» и белых лодочках появилась в Comedy Club

Алсу стала звездой в 15 лет. Она в уже юном возрасте стала петь и даже была самой юной участницей «Евровидения», когда поехала выступать от России. А теперь артистка уже жена и мама троих детей. При этом она следит за модой, выступает на популярных шоу и выпускает новые треки. В 39 лет звезда не перестает удивлять поклонников моложавым видом.
На этот раз Алсу отправилась на съемки Comedy Club. На этот раз там собралось особенного много именитых персон: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова и другие известные персоны. Так как это будет праздничный выпуск, Алсу выбрала яркий лук.
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В студии она предстала в костюме цвета фуксии, который называют цветом «взбесившейся Барби». Артистка выбрала модные широкие брюки и жакет оверсайх. лук дополнили белые лодочки. Жанна Мартиросян с ней оделась в одной гамме. также звезда повеселилась с певицей Жасмин, а также с Элиной Джанибекян – женой генерального директора телеканала ТНТ.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какие красотки», «Алсу снова всех затмила», «Нереальная», «Костюм просто шикарный», «Всегда выглядит идеально», «Вот это компания», «Отличные съемки были», «Ой, наряд поразил», — стали писать пользователи Сети.