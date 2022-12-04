Глаз не оторвать: Алсу в остромодном костюме цвета «взбесившейся Барби» и белых лодочках появилась в Comedy Club

На этот раз Алсу отправилась на съемки Comedy Club. На этот раз там собралось особенного много именитых персон: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова и другие известные персоны. Так как это будет праздничный выпуск, Алсу выбрала яркий лук.

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В студии она предстала в костюме цвета фуксии, который называют цветом «взбесившейся Барби». Артистка выбрала модные широкие брюки и жакет оверсайх. лук дополнили белые лодочки. Жанна Мартиросян с ней оделась в одной гамме. также звезда повеселилась с певицей Жасмин, а также с Элиной Джанибекян – женой генерального директора телеканала ТНТ.