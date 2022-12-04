Еще и корону надела: Макаров заснял четырехлетнюю дочку Кудрявцевой в леопардовом пуховике на прогулке

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка в 51 год не перестает удивлять зрителей. Она носит яркие и современные наряды. А вот концерты Лера ведет в платьях со стразами. И ее четырехлетняя дочка Мария унаследовала мамин вкус.
На этот раз у Кудрявцевой прибавилось работы, так как она снова стала ведущей «Песни года». А вот ее муж Игорь Макаров с радостью проводит время с наследницей. На этот раз он выложил трогательные кадры, на которых Мария гуляла в леопардовом пуховике. Кроха не только надела корону поверх шапки, но и приклеила стразу на носу.
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Макаров удивился тому, как выглядит дочка. Однако Мария пояснила, что просто приклеила стразинку. Она с деловым видом покрасовалась на камеру. Поклонники восхитились наследницей Кудрявцевой. Многие отметили, что кроха стала еще больше похожа на папу. «Ну что за чудо», «Современная принцесса», «Ох, какой пуховик у модницы», — стали писать фанаты.
Мария Макарова. Фото: соцсети