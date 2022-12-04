Еще и корону надела: Макаров заснял четырехлетнюю дочку Кудрявцевой в леопардовом пуховике на прогулке

На этот раз у Кудрявцевой прибавилось работы, так как она снова стала ведущей «Песни года». А вот ее муж Игорь Макаров с радостью проводит время с наследницей. На этот раз он выложил трогательные кадры, на которых Мария гуляла в леопардовом пуховике. Кроха не только надела корону поверх шапки, но и приклеила стразу на носу.

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