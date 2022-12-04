Оголила сокровенное: Подольская в лифе со стразами выступила в ресторане вместе с Пресняковым

Наталья Подольская уже давно стала знаменитой. Она много лет назад прославилась, когда стала выпускницей «Фабрики звезд». Певица продолжает выпускать новые треки и снимать клипы. При этом она обрела счастье и в личной жизни. Артистка состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Она подарила ему двоих сыновей.
Недавно Подольская отдохнула в ОАЭ с детьми. Она то и дело хвасталась фигурой в бикини. Певица не скрыла, что поправилась. А вот на днях она воссоединилась с мужем. 3 декабря они вместе приехали в ресторан, где выступили для публики.
Однако сначала Наталья предстала на сцене в белых брюках и жакете оверсайз. От рубашки она отказалась, выбрав лиф со стразами. Певица оголила свой животик и изящное декольте.
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Публика тепло приняла артистку. Многие восхитились тем, как она выглядит. Однако потом Подольская облачилась в невесомое мини-платье. Она блеснула стройными ногами. Певица спела дуэтом с Пресняковым. Супруги продемонстрировали настоящую идиллию.
«Какая магия на сцене», «Ох, как чувственно», «Красотка какая», «Животик в 40 лет идеальный», «Очень смелый лук», «Любимая пара», — стали писать подписчики.