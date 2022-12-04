Оголила сокровенное: Подольская в лифе со стразами выступила в ресторане вместе с Пресняковым

Недавно Подольская отдохнула в ОАЭ с детьми. Она то и дело хвасталась фигурой в бикини. Певица не скрыла, что поправилась. А вот на днях она воссоединилась с мужем. 3 декабря они вместе приехали в ресторан, где выступили для публики.

Однако сначала Наталья предстала на сцене в белых брюках и жакете оверсайз. От рубашки она отказалась, выбрав лиф со стразами. Певица оголила свой животик и изящное декольте.

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