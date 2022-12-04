Оголила сокровенное: Подольская в лифе со стразами выступила в ресторане вместе с Пресняковым

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

Певица удивила поклонников, показав свои женственные части тела.

Наталья Подольская уже давно стала знаменитой. Она много лет назад прославилась, когда стала выпускницей «Фабрики звезд». Певица продолжает выпускать новые треки и снимать клипы. При этом она обрела счастье и в личной жизни. Артистка состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Она подарила ему двоих сыновей. 

Недавно Подольская отдохнула в ОАЭ с детьми. Она то и дело хвасталась фигурой в бикини. Певица не скрыла, что поправилась. А вот на днях она воссоединилась с мужем. 3 декабря они вместе приехали в ресторан, где выступили для публики. 

Однако сначала Наталья предстала на сцене в белых брюках и жакете оверсайз. От рубашки она отказалась, выбрав лиф со стразами. Певица оголила свой животик и изящное декольте.

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Публика тепло приняла артистку. Многие восхитились тем, как она выглядит. Однако потом Подольская облачилась в невесомое мини-платье. Она блеснула стройными ногами. Певица спела дуэтом с Пресняковым. Супруги продемонстрировали настоящую идиллию. 

«Какая магия на сцене», «Ох, как чувственно», «Красотка какая», «Животик в 40 лет идеальный», «Очень смелый лук», «Любимая пара», — стали писать подписчики.

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