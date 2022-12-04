В русском стиле: Нетребко в трендовом пуховике цвета припыленной розы и пуховой косынке отметилась в Вене

В Буэнос-Айросе Анна смогла насладиться теплой погодой. Она красовалась в легких платьях на прогулках, а также в комбинезонах. А вот на днях оперная дива вернулась в Вену, где живет уже много лет. Она сразу попала в зиму, поэтому поспешила утеплиться.

На новом фото Нетребко предстала в длинном стеганом пуховике с поясом цвета припыленной розы. Певица дополнила образ одним из самых трендовых головных уборов – пуховым платком в тон в русском стиле.

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