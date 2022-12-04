В русском стиле: Нетребко в трендовом пуховике цвета припыленной розы и пуховой косынке отметилась в Вене

Анна Нетребко является одной из самых известных персон в мире. Она каждый год дает гастроли в разных странах. Артистка крайне редко устраивает себе отпуск. В этом году она успела выступить в Италии, Германии и даже недавно съездила в Аргентину. Звезда то и дело появляется на публике в роскошных нарядах.
В Буэнос-Айросе Анна смогла насладиться теплой погодой. Она красовалась в легких платьях на прогулках, а также в комбинезонах. А вот на днях оперная дива вернулась в Вену, где живет уже много лет. Она сразу попала в зиму, поэтому поспешила утеплиться.
На новом фото Нетребко предстала в длинном стеганом пуховике с поясом цвета припыленной розы. Певица дополнила образ одним из самых трендовых головных уборов – пуховым платком в тон в русском стиле.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие отметили, что певица умеет восхищать даже зимой. «Какая стиляга», «Ох, как роскошно», «Классная, как матершка», «Шикарный лучок», «Аннушка, как всегда, сразила», «Любоваться хочется», «Как вам идет этот образ», — стали писать пользователи Сети.