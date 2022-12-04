Яна Кошкина в стрингах устроила танцы перед телевизором: повернулась своим «сочным» тылом

Яна Кошкина уже много лет строит карьеру в кино. Хотя многие ее знают как ведущую шоу «Короли фанеры». А также она участница проекта «Однажды в России». Актриса признавалась, что на нее часто обращают внимание мужчины. Но она лишь одевается откровенно. Сниматься в постельных сценах без одежды звезда отказывается.
Но недавно Яна также соведущей в шоу «Женский клуб». Она с радостью предстает в одной студии с Ксенией Бородиной и Екатериной Скулкиной. Иногда она делится пикантными кадрами из гримерки. А вот вечер субботы, 3 декабря, артистка провела дома. Она устроила танцы перед телевизором без юбки.
Кошкина в майке и кружевных стрингах виляла бедрами. Она повернулась к камере своей пятой точкой. В руках у нее был стакан.
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Яна Кокшина. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многие отметили, что Яна находится в отличной форме. «Яна, вы немного не одеты... даже как-то непривычно это», «Горячий вечерочек», «Ох, какие булочки», «Шикарная», «Повезло фотографу», «Ой, еще и в майке», «Хороший вид», «Какая стройняшка», «Ауф, Яна оголяет свои бум-бум», — стали писать подписчики.