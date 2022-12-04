Яна Кошкина в стрингах устроила танцы перед телевизором: повернулась своим «сочным» тылом

Но недавно Яна также соведущей в шоу «Женский клуб». Она с радостью предстает в одной студии с Ксенией Бородиной и Екатериной Скулкиной. Иногда она делится пикантными кадрами из гримерки. А вот вечер субботы, 3 декабря, артистка провела дома. Она устроила танцы перед телевизором без юбки.

Кошкина в майке и кружевных стрингах виляла бедрами. Она повернулась к камере своей пятой точкой. В руках у нее был стакан.

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