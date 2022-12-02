«Девушка на миллион»: Анастасия Решетова в алом платье с откровенным декольте похвасталась результатами похудения

Бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – разместила в личном микроблоге кадры в ярком платье, которое подчеркнуло достоинства фигуры знаменитости.
Решетова отдала предпочтение алому цвету платья-комбинации и ярким краскам на ювелирном украшении.
Наряд из атласной ткани красиво сел по фигуре модели. Несмотря на похудение, сочные формы Решетовой не пропали. Анастасия подчеркнула зону декольте чокером из крупных камней. Также к нему Решетова подобрала массивные серьги.
«Девушка на миллион», «Грация кошки», «Здесь все идеально», «Какая красотка», – восхитились Решетовой поклонники.
Анастасия Решетова в алом платье. Фото: соцсети
Напомним, ранее Анастасия Решетова показала слетающие с талии джинсы. Раньше знаменитость не влезала в брюки из денима, а теперь в них поместится еще одна модель.