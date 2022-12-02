Соблазнительно облизала влажные губки: Наталья Рудова в мокром бикини раскинула сочные «дыньки»

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети 

Актриса насладилась прохладным коктейлем возле бассейна.

Исполнительница главной роли в сериале «Жизнь по вызову» Наталья Рудова разместила в своем микроблоге свежий кадр с аппетитными прелестями фигуры в центре.

Артистка улетела на отдых. Наталья нарядилась в черный микрокупальник, из которого почти вывалились объемные груди блондинки. Манящая актриса дополнила пляжный лук дерзкой бейсболкой и взяла в руки алкогольный напиток.

Красиво украшенный коктейль заставил Рудову игриво облизнуть пухлые губки. Наталья порекомендовала всем такой отдых.

Наталья Рудова на отдыхе. Фото: соцсети 

Поклонники Рудовой остались в восторге от внешнего облика актрисы. Им было все равно на коктейль, а вот аппетитное тело знаменитости привлекло внимание фанатов:

«Какая девушка!», «С вами бы там полежал», «Рады, что у вас все так классно», «Хороша!», «Какой вид!»

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