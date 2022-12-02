Словно подарок под елкой: Севастьянова приспустила свитер, оголив хрупкие ключицы и свою «ложбинку греха»

На этот раз Севастьянова приехала в Монако. Она то и дело красуется в купальнике. В 27 лет гимнастка продолжает держать себя в форме. Она предпочитает наряжаться, когда идет в ресторан. В ее гардеробе много соблазнительных платьев.

А вот 1 декабря Каролина нарядилась в уютный кашемировый свитер, который приспустила, оголив хрупкие ключицы. Гимнастка засветила свою «ложбинку греха». Она позировала на фоне нарядной елки в домашней обстановке.

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