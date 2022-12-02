Словно подарок под елкой: Севастьянова приспустила свитер, оголив хрупкие ключицы и свою «ложбинку греха»

Каролина Севастьянова много лет выступала за сборную России по художественной гимнастике. В ее копилке множество наград. Она стала олимпийской чемпионкой в 2014 году. После Игр в Лондоне спортсменка завершила карьеру. Теперь все чаще она путешествует, а в этом году ее дважды видели в шоу «Звезды в Африке».
На этот раз Севастьянова приехала в Монако. Она то и дело красуется в купальнике. В 27 лет гимнастка продолжает держать себя в форме. Она предпочитает наряжаться, когда идет в ресторан. В ее гардеробе много соблазнительных платьев.
А вот 1 декабря Каролина нарядилась в уютный кашемировый свитер, который приспустила, оголив хрупкие ключицы. Гимнастка засветила свою «ложбинку греха». Она позировала на фоне нарядной елки в домашней обстановке.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники редко видят Каролина в повседневных образах. Многие были восхищены ее природной красотой. «Красотка такая», «Просто слов нет, какая вы куколка», «Такая красивая, словно из кино», «Даже свитер на вас смотрится идеально», «Ох, а декольте вы не спрятали», — стали писать пользователи Сети.