Истинная леди: Миддлтон в зефирной блузке с модным бантом и вишневом костюме увиделись с детьми в США

Кейт Миддлтон является одной из самых известных персон в мире. Она стала частью королевской семьи, когда вышла замуж за принца Уильяма. Ей удалось покорить англичан своей элегантностью, чуткостью и добротой. В этом году супруги получили новые титулы. После смерти королевы Елизаветы II у них прибавилось обязанностей.
На днях Миддлтон блистала на официальном приеме в Букингемском дворце. А теперь супруги прилетели в США, где будут находится три дня. Принц Уильям отказался от встречи с братом принцем Гарри. Накануне пара появилась на стадионе, где проходил матч. Тогда Кэтрин предстала в твидовом жакете.
А вот 1 декабря принцесса Уэльская с мужем выбрала более нежный образ для встречи с жителями города. Она появилась на публике в вишневом костюме с брюкам клеш и нежно-зефирной блузке с модным бантом.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Кэтрин отправились в порт Гринтаун Лабс в соседнем с Бостоном городе Сомервилле. После прогулки супруги оказались в научном центре, где помогают детям. Миддлтон с радостью пообщалась с малышами. Она легко находит общий язык с детьми, так как у нее трое наследников: Джордж, Шарлотта и Луи. Американцы были очарованы стильно женой принца Уильяма.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press